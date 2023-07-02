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فرنسا تفرض حظر التجوال الليلي في 10 بلديات بسبب الاحتجاجات المشتعلة

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فرنسا تفرض حظر التجوال الليلي في 10 بلديات بسبب الاحتجاجات المشتعلة
Globallookpress
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أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض "حظر التجوال الليلي" في 10 بلديات شمالي البلاد في إطار مساعيها للتحكم في الوضع المشتعل منذ أيام.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف شمعون نحماني، نائب رئيس قسم عمليات الشرطة الإسرائيلية أن نظيرتها الفرنسية طلبت المساعدة من أجل التعامل مع الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد.

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وتتواصل الاحتجاجات العنيفة في فرنسا لليوم الخامس على التوالي، بعد مقتل المراهق نائل مرزوق ذي الأصول الجزائرية على يدي شرطي، حيث تخللتها أعمال شغب وعنف وانتشار لعشرات الآلاف من عناصر الشرطة، التي شملت قوات خاصة نشرت لمنع أعمال شغب، وتخريب ممتلكات انتشرت في أنحاء فرنسا وأسفرت عن اعتقال نحو 1500 شخص.

المصدر: RT + وكالات

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