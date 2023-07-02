تقرير لشبكة CNN: قوات الدفاع الجوي الأمريكية منهكة وأفرادها يحتاجون مساعدة نفسية

أفاد تقرير لشبكة CNN أن قوات الدفاع الجوي الأمريكية منهكة بسبب تواجدها المكثف في أماكن متفرقة من العالم، فضلا عن نقص الكوادر، كما أن العسكريين بحاجة إلى مساعدة أطباء نفسيين.

وقال ضابط سامي مسؤول عن الدفاع الجوي في الجيش الأمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، "نحن مرهقون ونعاني نقصا في الكوادر".

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وأكدت الشبكة أن قوات الدفاع الجوي تعتبر من الأكثر انتشارا بين جميع الوحدات العسكرية الأمريكية التي نشرها البنتاغون "لردع الأعداء بما في ذلك كوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا".

وصرح الجنرال الأمريكي، دان كاربلر، في وصفه للوضع الحالي في مجال الدفاع الجوي، بالتأكيد أن عدد المهام يفوق الطاقات المتوفرة.

وتزايدت مطالب قوات الدفاع الجوي بالحصول على مساعدة المتخصصين في الصحة النفسية، الذين تم نشرهم أيضا في جميع أنحاء العالم لمعالجة "الآثار الجانبية الإشكالية" التي يعاني منها الأفراد العسكريون نتيجة الخدمة.

وتعتبر أوروبا من بين المناطق الرئيسية لتواجد قوات الدفاع الجوي، حيث يشارك أفرادها في تدريب الجيش الأوكراني، فضلا عن منطقة المحيط الهادئ التي عززت فيها الولايات المتحدة وجودها العسكري "للاستعداد لصراع محتمل في المستقبل مع الصين"، واحتواء كوريا الشمالية والشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي