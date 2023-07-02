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شولتس يستبعد اندلاع أعمال شغب في ألمانيا مثل فرنسا

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شولتس يستبعد اندلاع أعمال شغب في ألمانيا مثل فرنسا
Globallookpress IMAGO
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، عدم وجود أي مؤشرات عن إمكانية اندلاع أعمال شغب في ألمانيا، مثلما يحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

وقال شولتس لقناة ARD التلفزيونية أنه "لا توجد مؤشرات على ذلك"، قاصدا بذلك أعمال شغب في ألمانيا.

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وأضاف المتحدث أن من وصفهم بـ"أحزاب المزاج السيئ" قد "أخبرتنا أنه من المتوقع أن يكون هناك "شتاء غضب" و"خريف غضب"، لكن لم يحدث ذلك لأننا فعلنا الكثير للتخفيف من العواقب المرتبطة بارتفاع تكلفة إمدادات الطاقة من جميع أنحاء العالم إلى ألمانيا، كما بذلنا، بسرعة، كل جهد ممكن لضمان إمدادات الطاقة".

وخلص للقول: "لذلك لا أعتقد أن ذلك سيحدث"، كما اعتبر المستشار أن ألمانيا "لديها ثقافة شراكة اجتماعية طويلة الأمد" و"مستقبلا اقتصاديا جيدا".

المصدر: تاس

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