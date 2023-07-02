قالت الصحفية الأمريكية ناتالي موريس في برنامج Redacted News إن أوكرانيا ترسل جنودها عبثا للاستيلاء على الأراضي التي يريد سكانها أن يكونوا مع روسيا.

وأضافت "لماذا يجب أن يموت الشباب الأوكراني وهم يحاولون استعادة منطقة لا تريد أن تكون جزءا من أوكرانيا، ولا تريد ذلك أبدا، حيث في عام 2014 صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا، هل هذه؟ مسألة حياة بشرية، ومن وجهة نظر روسيا، لا يوجد خيار: إذا تنازلوا عن هذه الأراضي، فستتم مهاجمة أهالي دونباس مرة أخرى".

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في مايو 2014، أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان نفسيهما دولتين ذات سيادة بعد الاستفتاءات حول وضع المناطق. وفي 23 و 27 سبتمبر 2022، أجريت استفتاءات هناك بشأن الانضمام إلى روسيا. حيث أيد 99.23 % من سكان جمهورية دونيتسك وصوتوا لصالح لانضمام، وفي لوغانسك أيدوا ذلك بنسبة 98.42 %.

المصدر: نوفوستي