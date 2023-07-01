انتشار واسع لفيديو يظهر هلعا إسرائيليا كبيرا بسبب انفجار صاروخ سوري ضخم في إسرائيل

تناقلت وسائل إعلام عبرية وعربية وناشطون شريط فيديو يوضح حالة من الهلع والارتباك في إسرائيل بعد سقوط صاروخ سوري في رهط في النقب، دون أن تتمكن أنظمة الإنذار الإسرائيلية من رصده.

وشككت بعض المواقع برواية الجيش الإسرائيلي عن أن الصاروخ السوري المضاد للطائرات أطلق من سوريا، وأخطأ هدفه ليسقط في إسرائيل، ورجحت أن سوريا ردت على القصف الإسرائيلي فورا من دون الإعلان رسميا عن ذلك، على غرار ما تفعله إسرائيل في معظم استهدافاتها للاراضي السورية.

وسمع صوت انفجار الصاروخ في معظم أرجاء فلسطين، ولا سيما في القدس، حيث تحدثت مصادر عن انفجارات عدة، لا انفجار واحد، وسمعت في معظم أنحاء القدس.

ويظهر في شريط الفيديو العشرات من سيارات الإسعاف، وسيارات للأمن والجيش الإسرائيليين في مكان لم يحدد أين يقع تماما.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأنه يجري فحص أسباب فشل أنظمة الانذار المبكر في التنبيه من اختراق الصاروخ السوري للأجواء الإسرائيلية.

وذكرت المصادر أن عدم تفعيل صافرات الإنذار كان سيؤدي إلى كارثة، لو وقع الصاروخ في منطقة مأهولة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت إلى الأحد، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا وسقط في رهط بالنقب، في حين أكدت وسائل إعلام سورية التصدي لأهداف معادية بريف حمص وسط البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" إن "صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "يبدو أن الصاروخ انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية".

وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إصدار أية تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وفي وقت سابق، قالت مراسلتنا إن أصوات انفجارات سمعت في أنحاء القدس.

المصدر: وكالات