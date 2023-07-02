سفينة ألمانية تنقذ 197 مهاجرا غير شرعي من البحر المتوسط

نقلت سفينة الإنقاذ المدني الألمانية "هيومانيتي 1" إلى متنها نحو 200 مهاجر غير شرعي كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عمليات عدة.

وقالت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" ومقرها برلين، إن السفينة واجهت أربعة قوارب مهاجرين في محنة بعد منتصف ليل الجمعة إلى السبت، حيث أنقذتهم، فيما كان بعضهم في حالة ضعف شديد أو مصابون.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيطالية ساعدت في تنسيق العمليات، فيما تابعت أن خفر السواحل قام بإجلاء شخصين بسبب حالتهما الطارئة.

وقالت "إس أو إس هيومانيتي" إن عملية الإنقاذ الأولى تمت يوم الخميس، لتتوجه "هيومانتي 1" بعد ذلك إلى ميناء أورتونا المخصص لها في وسط إيطاليا وعلى متنها حوالي 197 ناجيا، وهي وجهة تقع على الساحل الأدرياتيكي للبلاد وتبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن مواقع العمليات القريبة من جزيرة لامبيدوسا الواقعة في البحر المتوسط، إلا أن السفينة لم تُمنح ترخيصا بدخول الميناء.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، وصل آلاف المهاجرين إلى لامبيدوسا على متن، حيث أصبح مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظا بالكامل.

After last night, the survivors and crew members are exhausted. #Humanity1 continues heading towards the assigned port of #Ortona. There are now 197 survivors safely on board and being cared for, among them more than 30 women and 40 minors. 6/6 — SOS Humanity (international) (@soshumanity_en) July 1, 2023

Correction! We now have 197 survivors on board Humanity 1, of which 25 are women and over 40 are minors. — SOS Humanity (international) (@soshumanity_en) July 1, 2023

المصدر: د ب أ