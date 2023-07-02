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سفينة ألمانية تنقذ 197 مهاجرا غير شرعي من البحر المتوسط

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سفينة ألمانية تنقذ 197 مهاجرا غير شرعي من البحر المتوسط
RT @soshumanity_en
سفينة إنقاذ ألمانية تنتشل 197 مهاجرا من البحر المتوسط
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نقلت سفينة الإنقاذ المدني الألمانية "هيومانيتي 1" إلى متنها نحو 200 مهاجر غير شرعي كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عمليات عدة.

وقالت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" ومقرها برلين، إن السفينة واجهت أربعة قوارب مهاجرين في محنة بعد منتصف ليل الجمعة إلى السبت، حيث أنقذتهم، فيما كان بعضهم في حالة ضعف شديد أو مصابون.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيطالية ساعدت في تنسيق العمليات، فيما تابعت أن خفر السواحل قام بإجلاء شخصين بسبب حالتهما الطارئة.

وقالت "إس أو إس هيومانيتي" إن عملية الإنقاذ الأولى تمت يوم الخميس، لتتوجه "هيومانتي 1" بعد ذلك إلى ميناء أورتونا المخصص لها في وسط إيطاليا وعلى متنها حوالي 197 ناجيا، وهي وجهة تقع على الساحل الأدرياتيكي للبلاد وتبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن مواقع العمليات القريبة من جزيرة لامبيدوسا الواقعة في البحر المتوسط، إلا أن السفينة لم تُمنح ترخيصا بدخول الميناء.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، وصل آلاف المهاجرين إلى لامبيدوسا على متن، حيث أصبح مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظا بالكامل.

المصدر: د ب أ

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