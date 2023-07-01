خبير عسكري يكشف لـRT أهمية وقفة روسيا سياسيا وعسكريا مع مصر في ثورة 30 يونيو

أكد الخبير العسكري اللواء نصر سالم أن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التي وقفت بجانب مصر والمصريين سياسيا وعسكريا في ثورة 30 يونيو "بعد أن أوقف الغرب إمدادنا بالسلاح وأوقف الصفقات".

وقال اللواء سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريح لـRT، معلقا على تطور العلاقات المصرية - الروسية بعد ثورة 30 يونيو: "30 يونيو هي ثورة عظيمة استجاب فيها الجيش لإرادة الشعب العظيم، وهذا الحدث شهد له العالم أجمع. وبعد التغيرات الكبيرة في مصر وإحجام الدول الغربية عن مدّنا بالسلاح أو الاحتياجات التي نطلبها، وهو ما أثار استياء المصريين".

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وأضاف الخبير العسكري أن "أول صفقه سلاح بين روسيا ومصر تعود لعام 1955، وصاحب الفضل في ذلك الحين هو الاتحاد السوفيتي، وتم تسليح الجيش المصري قبل عام 1967، وبعد هذا العام تم تسليح جيشنا العظيم وبهذا التسليح الجيد عبرنا القناة وانتصرنا في حرب أكتوبر عام 1973".

وأوضح اللواء أنه "لم يكن هناك أمام مصر خيار من ضرورة تعدد مصادر التسليح لكي لا نكون عرضة لمثل هذه الضغوط، بعد محاولة الغرب للضغط علينا عن طريق هذا التسليح. وانفتحت مصر على روسيا لإتمام الصفقات وتسليح قواتنا الجوية ولأسطولنا البحري، وأمدتنا بكل ما نطلب من تسليح.. فضلا عن التدريبات المشتركة بين الجيشين المصري والروسي".

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم