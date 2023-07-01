خبير عسكري أمريكي: واشنطن تضغط على كييف لمواصلة القتال رغم فشل الهجوم المضاد

قال مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، إن واشنطن تضغط على أوكرانيا لمواصلة القتال رغم فشل الهجوم المضاد.

وقال ماكغريغور في برنامج على قناته في شبكة "يوتيوب" إن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أدرك خلال لقاءاته التفاوضية مع مختلف الأشخاص، عدم وجود رغبة بالتوصل إلى اتفاق بسبب واشنطن التي تعتبر المسؤولة فعليا، كما أن الولايات المتحدة من جانبها لا تريد اتفاقًا".

واعتبر أن الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني كان فاشلا منذ البداية، مؤكدا أن كييف لن تتمكن من تحقيق أي نجاح.

ووأشار إلى أن "الأوكرانيين قد استنفدوا كل ما لديهم، وهم الآن يتحدثون عن الهجوم المضاد الأخير. وأنا لا أعرف ما الذي يمكنهم القيام به. ومهما فعلوا، فلن ينجحوا، ولا فرصة لديهم لاختراق الدفاعات الروسية".

وعن فرص انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، أوضح بأنها تساوي صفرا.

المصدر: ريا نوفوستي