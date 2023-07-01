مدفيديف: الأموال التي تنفق على تسليح نظام كييف يمكن أن تكون أكثر فائدة للفرنسيين

نصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوف في صف شعبه عوضا عن دعم نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وكتب مدفيديف في منصة "تويتر" إنه "يتوجب على ماكرون الذي يستمر بالتصريح حول دعمه لأوكرانيا أن يقف إلى جانب شعبه"، مشيرا إلى أن "الأموال التي أنفقت على دعم كييف وتسليحها ستكون أكثر فائدة للفرنسيين".

وقال إن ماكرون صرح "مرارا أنه يقف إلى جانب أوكرانيا. ربما حان الوقت للتوقف عن هذا الكلام الفارغ والوقوف في صف بلاده، فجميع الأموال المهدورة لدعم زيلينسكي وعصابة مدمني المخدرات التابعة له، بالأسلحة والمعدات العسكرية، يمكن أن تكون أكثر فائدة للمواطنين الفرنسيين".

واشتعلت موجة اضطرابات كبيرة في فرنسا عقب قيام شرطي فرنسي بقتل مراهق من أصل عربي يبلغ من العمر 17 عاما، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الشاب الامتثال لأمر الشرطة بتفتيش سيارته على طريق نانتير، حيث تشهد تشهد العديد من المدن الفرنسية منذ ذلك اليوماحتجاجات واسعة لا تزال مستمرة إلى حد الساعة.

Macron a dit plusieurs fois qu'il était du côté de l'Ukraine. Il est peut-être temps de mettre un terme à cette diarrhée verbale et se ranger du côté de la France.



L'argent dépensé en vain pour les armes destinées à la bande du drogué zelenski aurait pu être utile aux Français… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 1, 2023

المصدر: نوفوستي