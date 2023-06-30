المعارضة الصربية تقطع طريقا دوليا للسيارات

قطع محتجون من أنصار المعارضة في صربيا طريقا دوليا للسيارات في إطار فعاليات تحت شعار "صربيا ضد العنف".

وقطع المحتجون الطريق الرابط بين العاصمة الهنغارية بودابست ومدينة سالونيك اليونانية، مساء الجمعة، في منطقتين تقع إحداهما عند المدخل الجنوبي للعاصمة الصربية بلغراد، والثانية في مدينة نوفي ساد بشمال صربيا.

واستمر قطع الطريق في نوفي ساد نحو ساعة، حيث منع المحتجون عبور سيارة ذات لوحة ترقيم دبلوماسية هنغارية.

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وفي بلغراد، جرت الاحتجاجات دون أي حوادث تذكر، حيث تم رفع الحصار عن الطريق عند الساعة الثامنة مساء، حسب التوقيت المحلي.

وتستمر احتجاجات المعارضة تحت شعار "صربيا ضد العنف" منذ منتصف مايو الماضي، حيث انطلقت على إثر حادثتي إطلاق نار، أسفرتا عن مقتل نحو 20 شخصا، بمن فيهم أطفال، إذ وقع الحادث الأول في مدرسة ببلغراد.

ويطالب المحتجون بسحب رخصة اثنتين من القنوات التلفزيونية، التي يتهمونهما بالتحريض على العنف وحظر بعض البرامج التلفزيونية، فضلا عن إقالة وزير الداخلية براتيسلاف غاشيتش ورئيس وكالة الأمن والمعلومات، ألكسندر فولين.

المصدر: نوفوستي