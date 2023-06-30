الادعاء في محاكمة سبيسي: الممثل الحائز على جائزة الأوسكار متنمر جنسي يهاجم رجالا آخرين

قال الادعاء للمحلفين في قاعة محكمة بلندن خلال محاكمة الممثل كيفن سبيسي يوم الجمعة في مزاعم اعتداء جنسي، إن الحائز على جائزة الأوسكار يشعر بالإثارة من خلال التهجم على الرجال.

وقالت المدعية كريستين أغنيو في دفوعها الافتتاحية "إن سبيسي رجل لا يحترم الحدود أو المساحة الشخصية، رجل يبدو أنه يسعد بجعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الراحة.. باختصار هو متنمر جنسي.. يبدو أن طريقته المفضلة هي الإمساك برجال آخرين بقوة من مناطقهم الحساسة".

وأضافت أن الرجال الأربعة الذين اتهموا سبيسي بالاعتداء الجنسي ليسوا من مجموعة واحدة، لكن جميعهم كان من سوء حظهم جذب انتباهه.

ودفع سبيسي (63 عاما) بأنه غير مذنب في عشرات التهم المتابع بها، من بينها الاعتداء الجنسي وهتك العرض والانخراط في نشاط جنسي بالإكراه دون موافقة الطرف الآخر.

ووجه التهم ضد سبيسي رجال أصبحوا الآن في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، حيث يعود تاريخ تعرضهم للانتهاكات إلى الفترة من 2001 إلى 2013، أي معظم العقد الذي عاش فيه سبيسي في بريطانيا وشغل منصب المدير الفني لمسرح أولد فيك حتى عام 2015.

وتزعم التهم أن الأفعال لم تكن بالتراضي وأنه لا يمكن أن يكون سبيسي قد "اعتقد" بشكل معقول أن الرجال المعنيين موافقون.

المصدر: أ ب