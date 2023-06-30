"إلباييس": الولايات المتحدة وفنزويلا عقدتا اجتماعا سريا في قطر

كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت قبل ثلاثة أسابيع اجتماعا أمريكيا فنزويليا سريا.

وجمع اللقاء حسب الصحيفة الإسبانية، كلا من رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز، وخوان غونزاليس مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها، أن الاجتماع الذي عقد بدون حضور وسطاء أو طرف ثالث، هدفه إنشاء قناة تواصل بين واشنطن وكاراكاس، كما أشارت إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملفات أخرى كالإفراج عن السجناء وضرورة تطبيع الحياة السياسية في فنزويلا، بحسب المصادر ذاتها.

ووفقا لـ"الباييس"، فإن دولة قطر اضطلعت بدور قيادي في الوساطة بين البلدين حتى قبل هذا الاجتماع، فيما أفادت الصحيفة بأن رودريغيز وغونزاليس لم يرغبا في التعليق على الأمر.

واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن الاجتماع السري، من المتوقع أن يرسي جسرا وإن كان في حده الأدنى، بين طرفين لا يثق كل منهما في الآخر على الإطلاق.

المصدر: "الباييس"