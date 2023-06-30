واشنطن ترفض التعليق على تصريحات وارسو بشأن نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن ليس لديه ما يقوله بشأن رغبة بولندا في استضافة أسلحة نووية أمريكية.

وقال كيربي في تصريح للصحفيين إنه "ليس في جعبتي شيء. ولم نقم بأي محادثات من هذا النوع كي نقوم بمشاركتها معكم في البيانات الصحفية أو الشفوية".

وأضاف أن الولايات المتحدة من حيث المبدأ "لا تتحدث عن نشر أنظمة نووية".. وبالطبع لن أبدأ في القيام بذلك اليوم".

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، في وقت سابق، إن بلاده تنوي استضافة أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، ردا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسيّة في بيلاروس.

وقبل أيام قليلة، أعلن كيربي أن واشنطن لا ترى أي نيّة لدى روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "يمكنني أيضا أن أؤكد لكم أننا لم نر أي شيء من شأنه أن يجبرنا على تغيير وضع وسائلنا الاستراتيجية، ولم تتخذ أي خطوات من هذا القبيل".

المصدر: نوفوستي + تاس