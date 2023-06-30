قائد القوات الأوكرانية يقر بثبات وقوة الدفاعات الروسية خلال تمرد "فاغنر"

أقر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بثبات دفاعات القوات الروسية على خط المواجهة والتي لم تضعف أثناء وقوع التمرد المسلح لـ"فاغنر" في الـ24 من يونيو.

وقال زالوجني لصحيفة واشنطن بوست إنه لم يشهد أي تغييرات على خط المواجهة ولا حتى أي تغييرات أو تراجع في الدفاعات الروسية خلال تمرد مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين الذي شنه في الـ24 من يونيو.

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كما شكك زالوجني بأحراز أي تقدم للهجوم المضاد الأوكراني في نهاية الأسبوع الماضي، عندما قاد يفغيني بريغوجين التمرد.



وتابع قائلا: "إن قوات فاغنر العسكرية الخاصة قد تركت خط الجبهة بالفعل بعد السيطرة على أرتيوموفسك إلا أنه لم تحدث تغييرات ملحوظة في الساحة.. لم نشعر أن حمايتهم قد ضعفت (القوات والدفاعات الروسية) في مكان ما أو شيء من هذا القبيل".

من جانب آخر أقر زالوجني بخسارتهم وتدمير القوات الروسية لدبابات ليوبارد ومركبات أخرى شاركت في الهجوم الأوكراني المضاد المزعوم.

ووفق تقرير الصحيفة: "ظهرت الدبابات والمركبات القتالية في ساحة المعركة عندما بدأ الهجوم المضاد في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تم تدمير بعضها بالفعل".

كما نقلت الصحيفة عن زالوجني: "لقد أرسلت الدبابات إلى هنا ليس من أجل التسكع وإنما من أجل الحرب. وفي ساحة المعركة، الدبابات تبقى هدفا بالنهاية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أقر مؤخرا، بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في هجومها المضاد ضد القوات المسلحة الروسية وقد يمتد لأسابيع أو أشهر.

المصدر: نوفوستي