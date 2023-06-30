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مطار روما يتلقى بلاغ تهديد بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات المصرية

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مطار روما يتلقى بلاغ تهديد بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات المصرية
صورة تعبيرية
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تلقى مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا بلاغ تهديد بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات المصرية بالمطار وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة.

وقامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه الأمنية اللازمة تجاه التهديد وقد تم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولى وقد ثبت خلو الطائرة من أي تهديد.

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هذا وقد أقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS794 بأمان بعد تجهيزها من مطار روما إلى مطار القاهرة الدولي، ووصلت الرحلة اليوم في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى مطار القاهرة بأمان.

المصدر: RT

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