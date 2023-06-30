شيخة قطرية ترد على تعليق الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بخصوص حرق القرآن بالسويد

ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على تغريدة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول حرق نسخة من القرآن في السويد أول أيام عيد الأضحى.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينوكان في تغريدة: "لا شك في أن حرق القرآن الكريم عمل مشين للغاية ويسيء لمشاعر ومعتقدات الكثير من الناس في الاتحاد الأوروبي وفي العالم" مشيرا إلى أن "تصرفات فرد متطرف واحد لا تمثلهم".

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لا شك ان حرق القرآن الكريم عمل مشين للغاية ويسيء لمشاعر ومعتقدات الكثير من الناس في الاتحاد الأوروبي وفي العالم.

هناك 446 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي. فرد متطرف واحد لا يمثلهم. كما أنه لا يمثل قيمنا. — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) June 29, 2023

بدورها علقت الشيخة القطرية على تغريدة المتحدث الأوروبي، بأن الجميع يعلم أن ما تم كان بموافقة الحكومة السويدية! "بحسب ادعائك فإن هذا التصرف كان فرديا، ولكنه تكرر عدة مرات"، دون أي تحرك رادع من قبل الاتحاد الأوروبي.

الجميع يعلم أن ما تم كان بموافقة الحكومة السويدية!

بحسب إدعائك أن التصرف كان فردي، ولكن هذا التصرف تكرر عدة مرات، ولم نرَ أي تحرك رادع من قبل الاتحاد الأوروبي!

إذا كان من المجحف الحكم على الأوروبيين بسبب تصرف شخص واحد، إذن لماذا تحكمون على المسلمين بالإرهاب بسبب تصرف فرد واحد؟! https://t.co/aUw1YkHKpz — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) June 29, 2023

يذكر أن سويديا متطرفا نفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم يوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات على تمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

المصدر: RT