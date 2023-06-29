نيبينزيا: الغرب يتعمد إثارة صدام مباشر بين القوى النووية في العالم

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب عبر دعمه لكييف، يتعمد إثارة الصدام المباشر بين القوى النووية.

وجاءت تصريحات نيبينزيا هذه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث أضاف أنه "في خضم حالة جنون العسكرة والانفصال بشكل نهائي عن الواقع، يتعمد الغرب إثارة صدام مباشر بين القوى النووية".

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وفي وقت سابق من يوم الخميس أيضا، أكد نيبينزيا، أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن "شروطنا الآن مختلفة".

وتابع نيبينزيا قائلا: "بعد أن ضاعت فرصة السلام بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، ستكون الآن شروط ذلك بالنسبة لأوكرانيا، مختلفة بالطبع".

المصدر: نوفوستي