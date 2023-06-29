تطورات جديدة في قضية فساد أوروبية كبرى يزعم تورط بلدين عربيين فيها

أفادت النيابة العامة البلجيكية أن قاضية التحقيق المسؤولة عن قضية "قطر غيت" قد أشرفت على ستّ عمليات تفتيش في اليونان استهدفت أقارب للنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.

ويجري التحقيق في بروكسل بشأن شبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي تشمل قطر والمغرب، حيث سبق أن قاد التحقيق قضاة بلجيكيين إلى إيطاليا في نهاية يناير.

ووفق ما أفاد به المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية، إريك فان دويز، فإنها تعتبر أول زيارة للقضاة إلى الأراضي اليونانية.

وأضاف فان دويز أن "عمليات التفتيش استهدفت هذا الأسبوع منازل خاصة ومقر شركة، حيث قام المحققون بعمليات مصادرة لأغراض التحليل"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب محامي كايلي فقد "تمت مصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر الثلاثاء الماضي من منزل شقيقة عضو البرلمان الأوروبي في أثينا".

وقال محامو النائبة الثلاثة، من بينهم المحامي اليوناني ميخاليس ديميتراكوبولوس في بيان، إن "أخت السيدة كايلي وزوجها وضعا الأغراض تحت تصرف السلطات القضائية البلجيكية حتى يمكن فحصهم في مختبر في بروكسل"، كما أضاف المحامون أنه تم أيضا تفتيش منزل مملوك لكايلي.

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المصدر: أ ف ب