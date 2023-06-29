كوليبا يزعم أن 58% من الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة

زعم وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن الأوكرانيين مستعدون لخوض نزاع مسلح يستمر سنوات عديدة.

وقال كوليبا في مقابلة مع قناة La7 الإيطالية "أجرينا دراسة استقصائية بين مواطنينا، وخلصت إلى أن 58% من الأوكرانيين مستعدون للمقاومة لسنوات حتى يكون لبلدنا موقع يظفر به. لقد أدرك الأوكرانيون أن الحرب قضية وجودية".

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ولفت كوليبا إلى أنه من غير الممكن نظريا، التكهن بموعد انتهاء الأعمال القتالية، مضيفا بالقول "أعمل كل يوم على إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن".

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، استحالة تراجع موسكو عن إنجاز كامل أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خصوصا بعد التقييمات الأخيرة التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال لافروف على أثير "القناة الأولى": "لقد أجرى (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) عدة تقييمات مفصلة للوضع الحالي في غضون الأيام الأخيرة"، مؤكدا أنه "بعد إخماد محاولة التمرد الأخيرة في روسيا، فإن موسكو لن تتراجع عن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي