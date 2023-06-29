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البنتاغون: لن نرفع العقوبات عن القيادة العسكرية الصينية رغم شرط بكين لاستئناف الحوار

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البنتاغون: لن نرفع العقوبات عن القيادة العسكرية الصينية رغم شرط بكين لاستئناف الحوار
AP Manuel Balce Ceneta
المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر
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أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع العقوبات عن القيادة العسكرية الصينية مثلما تشترط بكين لاستئناف الحوار بين وزارتي الدفاع للبلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "أما بخصوص رفع العقوبات لغرض إزالة العقبات أمام إجراء الاتصالات، فكما قال وزير الدفاع لويد أوستين، بإمكانه إجراء اتصالات بنظيره الصيني الآن".

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وأضاف: "ليس من الضروري رفع العقوبات لإجراء مثل هذه الاتصالات. ومن وجهة نظرنا، لا يوجد ما يعرقل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة الآن".

وكانت واشنطن قد أكدت مرارا، في وقت سابق، أنها ترغب بالحفاظ على قنوات الاتصال بالصين، وأن تبقيها مفتوحة، رغم التوترات الأخيرة في العلاقات بين واشنطن وبكين.

المصدر: نوفوستي

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