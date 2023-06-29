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مستشار سابق للبنتاغون لا يستبعد إرسال بولندا وليتوانيا قوات إلى أوكرانيا

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مستشار سابق للبنتاغون لا يستبعد إرسال بولندا وليتوانيا قوات إلى أوكرانيا
Globallookpress artifantblickwinke
صورة أرشيفية
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لم يستبعد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن تتخذ سلطات بولندا وليتوانيا قرارا بإرسال قواتها إلى أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

وقال ماكغريغور إن "المناقشات في الغرب قد "بدأت حول تدخل بولندي وليتواني مشترك على أراضي غرب أوكرانيا".

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وأكد أن هذه الدول لم تكن لتجرؤ على القيام بمثل هذه الأعمال دون مساعدة من واشنطن.

وتنوي بولندا شراء أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"، بصفقة تصل قيمتها لنحو 15 مليار دولار، بحسب ما أعلنه "البنتاغون" يوم أمس الأربعاء، حيث تشمل منصات إطلاق ورادارات ومكونات أخرى.

المصدر: RT

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