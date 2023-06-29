غروسي: هجوم قوات كييف المضاد قد يؤثر على الوضع "المستقر نسبيا" في محطة زابوروجيه

قال مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوضع في محطة زابوروجيه الكهروذرية مستقرا نسبيا بعد تدمير محطة سد كاخوفسكايا، لكن الهجوم الأوكراني المضاد في المقاطعة مثير للقلق.

وأشار غروسي إلى أنه اطلع على اتخاذ التدابير للاحتفاظ بالمياه المتاحة لتبريد محطة زابوروجيه الكهروذرية، خلال زيارته لها.

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وقال غروسي إنه "يستطيع أن يؤكد في هذا الصدد أن الوضع الآن مستقر نسبيا، لكن هناك قضايا أخرى تتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني، حيث تقع المحطة في منتصف الخط الأمامي. لذلك، أنا لست أقل قلقا من ذي قبل".

وأكد وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، في وقت سابق، عدم تأثر كييف بأي عواقب عند وقوع حادثة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، معتبرا أن العاصمة خارج نطاق التأثّر، كما حث على عدم إثارة الذعر المصطنع.

المصدر: نوفوستي