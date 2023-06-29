بريطانيا تخيب آمال كييف بالحصول على مقاتلات "إف-16" خلال قمة الناتو المقبلة

أكد مندوب بريطانيا الدائم لدى "الناتو"، ديفيد كواري، أن قمة فيلنيوس في شهر يوليو المقبل، لن تشهد اتخاذ أي قرارات جديدة بخصوص نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

وقال المندوب البريطاني إنه ليس "متأكدا من أنه ستكون هناك أي إعلانات جديدة حول مقاتلات "إف-16" في فيلنيوس".

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وأضاف كواري أن لندن تعلن ترحيبها بقرار الحلفاء كي يكونوا جزءا من برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقبل يومين، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إن بلاده تأمل باستلام أول دفعة من مقاتلات "إف-16" الحربية من حلفائها الغربيين بحلول نهاية العام 2023.

من جانبه، لم يحدد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، موعد تسليم مقاتلات "إف -16" لأوكرانيا، لافتا إلى أن هذه المسألة ستعتمد على تدريب الطيارين الأوكرانيين وتقييم الموقف من قبل الحلفاء.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار" وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، كما حذرت من أنه قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

المصدر: RT + نوفوستي