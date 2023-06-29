وصف الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، نشر المرتزقة الأجانب لصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد الموقع الجغرافي من مدينة كراماتورسك الأوكرانية بـ"الموت المحقق الذي لا مفر منه".

وسخر الصحفي نيكسون من المرتزقة الأجانب بسبب صور سيلفي من مدينة كراماتورسك في الشبكات الاجتماعية.

وقال في قناته على منصة "يوتيوب" إن "المرتزقة الأجانب كانوا مهملين وتصرفوا بحماقة في نشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الأجانب المؤيدين لنظام كييف لم يدركوا ما يمكن أن يؤدي إليه نشر صورهم وتحديد الموقع الجغرافي على الويب، لأنهم لم يشاهدوا سابقا قوى بارعة في التكنولوجيا مثل الروس".

وأوضح: "لقد نسوا أنهم مع التكنولوجيا الروسية. روسيا ليست مثل أفغانستان، حيث يمكنك التقاط الصور ووضع تحديد الموقع الجغرافي على الشبكات الاجتماعية، لأن السلطات هناك ليست لديها التكنولوجيا لاستخدام هذه البيانات... الروس يمتلكون أحدث التكنولوجيا في العديد من المجالات".

ووصف الصحفي نشر الصور من قبل المرتزقة الأجانب بـ"الموت المحقق الذي لا مفر منه".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بإصابة مرتزقة أجانب بجروح نتيجة قصف الجيش الروسي لأهداف في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الروسية.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي