"طالبان" تدعو الدول الإسلامية إلى التحرك بعد حرق القرآن

دعت "طالبان" الدول الإسلامية إلى التحرك بعد حرق المصحف الشريف في السويد.

إقرأ المزيد

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي، حيث أدانت الحركة السلطات السويدية لسماحها بعملية حرق القرآن، ودعت الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

وتابع بيان خارجية طالبان: "وزارة الخارجية الأفغانية تدين بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم من قبل متطرف ليبرالي، كما تدين سماح السلطات السويدية بذلك بحجة حرية الكلمة". وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأفعال في الأيام المقدسة وأمام مسجد يدل على ازدراء شديد وبشكل استثنائي من جانب السلطات السويدية لهذا الدين وأتباعه".

المصدر: تاس