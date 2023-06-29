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قائد القوات الأوكرانية الموحدة يدعو سكان المناطق الحدودية بمقاطعة سومي لمغادرتها

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قائد القوات الأوكرانية الموحدة يدعو سكان المناطق الحدودية بمقاطعة سومي لمغادرتها
Sputnik
مدينة سومي
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دعا قائد القوات الأوكرانية الموحدة سيرغي نايف، سكان المناطق الحدودية في مقاطعة سومي إلى الجلاء ومغادرة المنطقة بسبب القصف.

وقال: "خلال تواجدي في أحد المراكز السكنية في المقاطعة، أقنعت شخصيا عائلة واحدة من السكان المحليين بالمغادرة بشكل عاجل، لأن هناك خطرا مباشرا فعلا".

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وتابع الضابط الأوكراني القول: "الآن أدعو جميع المواطنين الذين يعيشون في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي الى المغادرة".

وتقع مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا، المركز الإداري لها هو مدينة سومي. وتحدها من الشمال مقاطعة بريانسك الروسية.

المصدر: نوفوستي

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