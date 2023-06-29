وجه من رسم بوتين اليوم على الشاشة اللوحية؟

خط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسما على شاشة لوحية خلال زيارته إلى منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" بموسكو، فما هو؟

أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى معرض نظمته وكالة المبادرات الاستراتيجية من منتدى الأفكار القوية، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة، حيث كان الرئيس قد رسم سابقا قبل 10 سنوات قطة على شاشة (أجنبية) واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء وأن يرسم شيئا ما لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة المصنوع محليا، حيث رسم فلاديمير بوتين وجها غريبا ضاحكا.

وفي المعرض، تم عرض العديد من الأشياء المبتكرة شملت محطات شحن للسيارات الكهربائية وطابعات "5D" ومعدات NexTouch التفاعلية.

كما تم إطلاع الرئيس على المستجدات التي ابتكرها الفائزون في ترشيح تكنولوجيا المعلومات: برنامج لتحليلات الأعمال والروبوتات، ومنصة للعمل مع أي نموذج ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى نظام التعرف على الوجوه Ovision الذي يقرأ هوية الشخص بسرعة خاطفة.

المصدر: RT