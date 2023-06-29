"بوليتيكو": ألمانيا تخطط لإنعاش علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤول ألماني لم تذكر اسمه، بأن ألمانيا تعتزم تنشيط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمعالجة قضية الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "ألمانيا التي تلقت ربع جميع طلبات اللجوء من الاتحاد الأوروبي في عام 2022، تريد تنشيط علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا المجاورة. وتعتزم برلين استئناف علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، على أمل أن تستوعب الأخيرة المزيد من اللاجئين وتساعد في تقليل العبور غير المشروع للحدود".

إقرأ المزيد

ووفقا للصحيفة، ترغب ألمانيا كذلك بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتحسين العلاقات التجارية مع تركيا.

وأضاف المسؤول: "تمت إعادة انتخاب أردوغان، وهذا من شأنه ان يمنح الاتحاد الأوروبي فرصة للنظر مرة أخرى في علاقته مع تركيا. نحن نرغب بأن يتم وضع على جدول الأعمال مجددا موضوع إعادة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا... ربما لإحيائها إذا كانت جميع الأطراف مستعدة لأن تأخذ بعض الالتزامات على عاتقها".

وورد في مسودات قرارات المجلس الأوروبي، أنه يجب على المفوضية الأوروبية تقديم تقرير عن حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل "العمل بطريقة استراتيجية وبعيدة النظر".

المصدر: نوفوستي