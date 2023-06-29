كمبوديا تتهم "دولة ثالثة" بإطلاق طائرات مسيرة قرب حدودها وتعلن عن جائزة كبرى لمن يسقطها

صرح رئيس الوزراء الكمبودي هون سين بأن "دولة ثالثة" تقف وراء الطائرات المسيرة الغامضة التي تحلق فوق كمبوديا على الحدود مع فيتنام، ويعتقد بإمكانية إطلاقها من سفينة قريبة.

نقلت كلمات الرئيس صحيفة Khmer Times، حيث أرسلت كمبوديا 500 جندي مع 200 قطعة سلاح لمحاربة الطائرات المسيرة مجهولة الهوية التي تنتهك حدود البلاد في مقاطعة راتاناكيري، دون أن يكون معروفا من يملك تلك الطائرات المجهولة، فيما تنفي الجارتان لاوس وفيتنام تورطهما.

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ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله إنه "من المثير للاهتمام أن جميع هذه الطائرات المسيرة تنتمي إلى دولة ثالثة، إلا أنني لن أفصح عن اسمها، وأعتقد أن الطائرات تنطلق من سفينة قريبة".

وأضاف هون سين أنه سيدفع 200 ألف دولار للوحدة العسكرية التي يمكنها إسقاط الطائرات المسيرة للتأكد من الدولة التي تنتمي إليها هذه الطائرات. وبحسب رئيس الوزراء، فإنه يعتزم كذلك تقديم شكوى للأمم المتحدة "فيما يتعلق بأعمال تعد علامة على عدوان خطير على سيادة المملكة".

كما توجه رئيس الوزراء بالنقد لوزارة الدفاع لكمبودية لعدم امتثالها لأوامر بإسقاط الطائرات المسيرة على الفور، وقال موجها حديثه للوزارة: "إذا لم تقوموا بإسقاط تلك الطائرات، فسوف تقعون في ورطة كبيرة"، وتابع: "إذا احتاجت وزارة الدفاع إلى أكثر من 10 آلاف جندي للقيام بهذه المهمة، فإنه سيوافق على ذلك لضرورة حماية سيادة البلاد".

المصدر: نوفوستي