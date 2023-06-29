الصين تطلب من الولايات المتحدة رفع العقوبات لإعادة فتح المحادثات العسكرية بين البلدين

دعا مسؤول بالسفارة الصينية الولايات المتحدة، إلى رفع العقوبات المفروضة على بكين من أجل إعادة فتح المحادثات العسكرية رفيعة المستوى بين البلدن.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بينغيو في إفادة صحفية، وفقا لبلومبرغ، "إن الجانب الأمريكي يعرف سبب الصعوبات في علاقاته العسكرية مع الصين.. لقد فرضت بالفعل عقوبات أحادية الجانب على الصين".

وأضاف ليو "يجب إزالة هذه العقبات قبل أي تبادل ويمكن أن يتم التعاون بين البلدين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ عرض وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإنشاء خط اتصالات للأزمات بين البلدين خلال زيارته لبكين.

وفي مايو، رفضت الصين أيضا عقد اجتماع بين قادة دفاع البلدين.

وبينما لم يتضح على الفور أي عقوبات كان ليو يشير إليها في إحاطة يوم الأربعاء، أشار المسؤولون الصينيون سابقا إلى العقوبات ضد وزير الدفاع الوطني الصيني لي شانجفو لرفضه التعامل مع وزير الدفاع لويد أوستن.

وكان لي هدفا للعقوبات الأمريكية منذ عام 2018 بسبب شرائه طائرات حربية ومعدات من شركة دفاع روسية.

ودفعت الولايات المتحدة مرارا من أجل "خطوط مفتوحة للتواصل العسكري" وسط العلاقات المتوترة بشكل متزايد مع الصين بشأن قضايا مثل التجارة واستقلال تايوان ومنطاد التجسس الصيني الذي تجول في المجال الجوي الأمريكي في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: ذا هيل