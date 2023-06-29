نتنياهو: ستتم إزالة البنود الأكثر إثارة للجدل من قانون "الإصلاح القضائي"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ستتم إزالة البنود الأكثر إثارة للجدل من قانون "الإصلاح القضائي"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تغيير في لجنة تعيين القضاة.

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وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الخطة الأصلية لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة قد تم التخلي عنها، مشيرا إلى أنه لا يزال لا يعرف كيف ستبدو النسخة الجديدة من الاقتراح.

ولفت نتنياهو إلى أن الأطراف في إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق في المحادثات في مقر الرئيس يستحاق هرتصوغ، لذلك فإنه سيواصل الترويج لخطته بنفسه، وفق تعبيره.

إلى ذلك، من المقرر أن يجري نتنياهو مشاورات اليوم الخميس مع عدد من الوزراء، بينهم وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، تحت عنوان "قيود في الحيز العام"، وفق ما ذكرت قناة "INEWS24".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المناقشة التي ستعقد صباحا، من المتوقع أن تتناول فحص الأدوات القانونية للتعامل مع هجمات المتظاهرين ضد الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين.

المصدر: وول ستريت جورنال+ INEWS24