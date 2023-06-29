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أنباء استخدام بايدن جهاز تنفس صناعي يتصدر" تويتر"

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أنباء استخدام بايدن جهاز تنفس صناعي يتصدر
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تناقل رواد موقع "تويتر" أنباء متداولة عن استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهاز تنفس صناعي أثناء النوم بين السخرية وبين من استهجن تناقل أنباء كهذه مع العلم بكبر سنه.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن البيت الأبيض، أن بايدن بدأ في الأسابيع الأخيرة باستخدام الجهاز لمكافحة انقطاع التنفس أثناء النوم، لتحسين نوعية النوم ليلا. 

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إعلان البيت الأبيض، أثار سخرية الكثيرين، فمنهم من رأى أن هذا جيد لأنه سينال قسطا وفيرا من النوم وستتحسن رئاسته، ومنهم من قال إن هذا لا ينفع بسبب كبر سنه، وآخرين طالبوا بتقرير مفصل عن وضعه الصحي.

كما استهجن آخرون تناقل وسائل الإعلام لهذا النبأ والفائدة منه، مع العلم بكبر سنه.

أنباء استخدام بايدن جهاز تنفس صناعي يتصدر
أنباء استخدام بايدن جهاز تنفس صناعي يتصدر
أنباء استخدام بايدن جهاز تنفس صناعي يتصدر

أنباء استخدام بايدن جهاز تنفس صناعي يتصدر

أنباء استخدام بايدن جهاز تنفس صناعي يتصدر

المصدر:RT

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