آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.06.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية حسب نشرة وزارة الدفاع اليومية.
- برلماني أوروبي: الدول الأوروبية ستجبر سلطات كييف على بدء المفاوضات مع روسيا
بوريل يقترح تحويل صندوق السلام إلى صندوق "الدفاع عن أوكرانيا"
- هيرش: سلطات كييف ستحتاج لـ117 سنة لاستعادة الأراضي التي خسرتها
ضابط استخبارات أمريكي سابق: الولايات المتحدة تحاول دون جدوى إقناع العالم بضعف روسيا
الدنمارك: على الاتحاد الأوروبي ألا يخفض معايير قبول انضمام أوكرانيا
بيسكوف يعلق على إمكانية منح بوتين لرئيس بيلاروس رتبة عقيد في الجيش الروسي
الولايات المتحدة توجّه دعوة إلى مخرجين روس لتقبّل العضوية في أكاديمية السينما الأمريكية
وسائل إعلام: روسيا تختبر لأول مرة مسيّرتها "الصياد" الضاربة الثقيلة في العملية العسكرية (فيديو)
الدفاع الروسية: مصرع جنرالين و50 ضابطا أوكرانيين و20 من المرتزقة بضربة واحدة
مستشار زيلينسكي يقر بالعجز ويشير إلى ما فعله الجيش الروسي ليعيق هجوم كييف المضاد
الكرملين: ليست هناك اتفاقات محددة بعد لقاء أوشاكوف بمبعوث البابا
بوشلين: تقدم كبير للقوات الروسية على اتجاه كراسني ليمان والمرتزقة يتمركزون في كراماتورسك
الدفاع الروسية تنشر "الكتاب الأسود" حول فظائع النازيين الجدد
ارتفاع الطلب على مدرعة "بي إم بي – 3" في المؤسسات العسكرية الروسية
سالدو: الجيش الروسي يدمر 6 قوارب أوكرانية بمن فيها قرب جسر أنتونوفسكي
"واشنطن بوست" عن وضع القوات الأوكرانية: تضطر للتراجع مع تحمل خسائر فادحة
"فاينانشيال تايمز": الدعم الأوروبي لكييف سيتعلق بنتيجة الهجوم الأوكراني المضاد
قائد "الناتو" في أوروبا: لا يوجد نجاح ملحوظ للقوات الأوكرانية في هجومها المضاد
مروحيات عسكرية روسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية في محو زاباروجيه
الخارجية الروسية تدين خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
ضابط بقوات لوغانسك: خلافات وإطلاق نار بين فصائل عسكرية أوكرانية في محور كراسني ليمان
مجلة أمريكية: Raytheon تستدعي العديد من المتقاعدين للبدء بإنتاج منظومات ستينغر
الكاردينال زوبي يبحث مع أوشاكوف إمكانية تفاوض روسيا وأوكرانيا في الظروف الحالية
تحت القصف الأوكراني.. عملية سريعة لإنقاذ جنود روس على جسر أنتونوف (فيديو)
الماريغوانا ثم اللغة الإنجليزية فزواج الجنس الواحد.. زاخاروفا تعلق على قرارات زيلينسكي
الجيش الروسي يضرب بقايا مجموعة الإنزال الأوكرانية من تحت جسر أنتونوفسكي
وسائل إعلام: الاستخبارات الأوكرانية تشكو من دعوات الشركاء "للقتال بضراوة"
الخارجية الروسية: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يدفع نحو تصعيد الصراع
الجيش الروسي يُدخل تعديلات ملموسة على تصميم دبابة "تي – 72 بي"
Forbes تكشف تفاصيل جديدة عن سحق القوات الأوكرانية: أسوأ مما كنا نظن
شولتس: على ألمانيا أن تكون مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل
دبابة روسية تدمر مدرعة "برادلي" تبعد عنها مسافة 9.5 كم في خاركوف...(فيديو)
الجيش الروسي يُدخل تعديلات ملموسة على تصميم دبابة "تي – 72 بي"
كينيدي: الولايات المتحدة جعلت أوكرانيا بيدقا في حربها بالوكالة ضد روسيا
"بلومبيرغ": مجموعة السبع و6 دول بينها السعودية يفشلون بالتوصل لاتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن ضربة روسية قضت على عدد كبير من المرتزقة الأمريكيين في دونيتسك