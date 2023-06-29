الشرطة الأمريكية تحتجز مسلحا بعد محاصرته في سياتل (فيديو)

قبضت الشرطة الأمريكية ليلة الأربعاء على رجل يبلغ من العمر 42 عاما في صالة ألعاب رياضية في حي كابيتول هيل في سياتل بعدما صوب مسدسا على الناس وتحصن داخل مبنى في شارع برودواي إيست.

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وبينما أغلقت الشرطة مكان الحادث، قال قائد شرطة سياتل أدريان دياز، إنه لم يصب أحد بجروح خطيرة أو بالرصاص.

ووفق دياز، فقد بدأ الحادث حوالي الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي خارج صالة الألعاب الرياضية عندما أخرج المشتبه به مسدسا ووجهه إلى شخصين.

وقال دياز: "من الواضح أن السلاح أخاف الكثيرين .. لذلك كان لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين اختبأوا في الصالة الرياضية وحولها، وقد أخلينا المبنى بالكامل".

وقال إن "فريق التفاوض التابع للشرطة تحدث مع المشتبه به، الذي امتثل للأوامر وقد احتجزته الشرطة وأخذت مسدسه"، مؤكدا أنه "في الوقت الحالي، أصبح الجميع بأمان وأن الحادث لم يصل إلى حد وصفه بأنه حالة احتجاز رهائن".

وقال رئيس الشرطة إن ضباط الشرطة لا يعرفون حتى الآن دوافع الحادث، أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الأشخاص المحتجزين تحت تهديد السلاح، مشيرا إلى أن التحقيقات بهذا الشأن قد بدأت.

المصدر: ذا سياتل تايمز