ماذا قال شولتس عن فرص بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمتلك فرصة كبيرة لكسب الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا إياه بالسياسي "المتمرس" على المستوى الدولي.

وأضاف شولتس في حديث لقناة ARD: "أعتقد أن الرئيس بايدن سيحقق النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه سياسيا ذو خبرة على المستوى الدولي، ويعمل لضمان تحقيق التماسك الاجتماعي في بلاده".

وردا على سؤال المذيعة حول حالة بايدن الصحية، قال المستشار: "وفقا لتقييم أطباء بايدن، وما تم الإعلان عنه، فهو يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر 2024، وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر نوفمبر 2022، دخوله الصراع على الرئاسة.

كما أعلن جو بايدن رسميا في شهر أبريل الماضي عن ترشحه لولاية ثانية "لإنهاء ما بدأه"، وأطلق حملته الانتخابية، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تمكن بايدن من إعادة انتخابه، فسيبلغ من العمر 82 في بداية فترته الرئاسية الثانية.

المصدر: تاس