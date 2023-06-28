بوتين يطلب إعداد تقرير حول تاريخ مدينة دربند لإرساله إلى رئيس الإمارات

طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إعداد تقرير حول المعالم التاريخية لجمهورية داغستان الروسية، وتحديدا مدينة دربند، لإرسالها إلى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وخاطب بوتين رئيس جمهورية داغستان الروسية، سيرغي ميليكوف، قائلا: "التقيت رئيس دولة الإمارات في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وقلت له إنني سأزور المدينة قريبا. وقد وعدته بإرسال تقرير حول دربند والأماكن التاريخية. أطلب منك إعدادها حتى نتمكن من إرسالها".

وأكد ميليكوف أنه سيتم تحضير التقرير.

المصدر: تاس