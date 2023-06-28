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زالوجني يطلع رئيس الأركان الأمريكي على الأوضاع في الجبهة

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زالوجني يطلع رئيس الأركان الأمريكي على الأوضاع في الجبهة
Globallookpress Ukraine President's Office/Keystone Press Agency
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أطلع قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي على الأوضاع في الجبهة واحتياجات القوات الأوكرانية للأسلحة.

وجاء في منشور لزالوجني على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي. وبحثنا الوضع في الجبهة".

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وتابع القائد العسكري الأوكراني: "تمكنا من انتزاع المبادرة الاستراتيجية، وتواصل قوات الأمن والدفاع الأوكرانية العمليات الهجومية، وأحرزنا بعض التقدم. ويبدي العدو مقاومة شرسة".

وأطلع زالوجني رئيس الأركان الأمريكي كذلك على احتياجات القوات الأوكرانية للأسلحة والذخيرة ووسائل إزالة الألغام.

المصدر: نوفوستي

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