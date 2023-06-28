نائب روسي يصف إحراق القرآن الكريم في ستوكهولم بأنه محاولة لإغراق المجتمع الغربي بأيديولوجية شيطانية

وصف النائب في مجلس الدوما الروسي، شامسيل سارالييف، إحراق القرآن الكريم في ستوكهولم بأنه "انتكاسة شيطانية" ومحاولة لإغراق المجتمع الأوروبي الغربي في أيديولوجية شيطانية.

وقال سارالييف: "ما يثبته شياطين ستوكهولم اليوم من خلال حرق القرآن الكريم علانية هو انتكاسة شيطانية أخرى ومحاولة لإغراق مجتمعهم الأوروبي الغربي بالكامل في أيديولوجية شيطانية".





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وأضاف أن "أعين الناس العاديين والملائمين" تتجه نحو روسيا، لأن روسيا هي مثال على الوحدة والتعايش بين الأعراق والأديان.

وتابع: "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع فيها الكتب المقدسة بالحرمة وتحت حماية القانون".

ويذكر أن سويديا متطرفا نفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

المصدر: نوفوستي