البيت الأبيض: بايدن لا يزال يتلقى تقارير منتظمة حول الوضع في روسيا عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يتلقى تقارير منتظمة حول الأوضاع في روسيا عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة التي نفذها مقاتلو "فاغنر" يوم السبت الماضي.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، إن بايدن يتلقى يوميا تقارير منتظمة من فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض، حول آخر المستجدات في الساحة الروسية، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

ورفضت دالتون التعليق على محاولة التمرد المسلح التي نفذتها قوات فاغنر" يوم السبت الماضي بقيادة يفغيني بريغوجين، قائلة: "لا أرغب في إصدار أية تكهنات علنية من موقعي هذا، ما حصل شأن روسي داخلي، ونحن نراقب الوضع بعناية، لكن التركيز لا يزال على أوكرانيا وضمان تلبية احتياجاتها".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، بأنه أصدر أمرا لفريق الأمن القومي الخاص به، بتزويده بتقرير منتظم كل ساعة عقب محاولة التمرد التي شهدتها روسيا.

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز عند مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات "فاغنر" من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس بوتين.

المصدر: نوفوستي