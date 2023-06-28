إيران.. وزير الداخلية يكشف عن عدد اللاجئين في البلاد رغم الحظر الغربي الراهن

كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحیدي عدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد رغم المشاکل التي تمر بها إثر الحظر الغربي الراهن.

وفي تصريح له خلال مراسم إحیاء الیوم العالمي للاجئین التي أقیمت الیوم الأربعاء في طهران، أوضح أحمد وحیدي أن "معظم اللاجئين الوافدين إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هم من رعايا أفغانستان"، مؤكدا أن "أذرع الشعب الایراني مفتوحة أمام اللاجئین علی أساس التعالیم الدینیة والأخلاقیة والإسلامیة".

وانتقد وحيدي، المعاییر المزدوجة التي يعتمدها الغرب حيال قضايا اللاجئین، قائلا: "بعض الدول الغربية تتهم إيران بانتهاك حقوق الإنسان، رغم احتضانها 5 ملايين لاجئ، وذلك وسط المشاکل التي تمر بها البلاد إثر الحظر المفروض علیها"، مشددا على أنه "يجب منح إيران وسام حقوق الإنسان".

وطالب وحيدي، منظمة الأمم المتحدة بأن "تقدم كامل الدعم إلى إيران فيما يخص قضية اللاجئين"، حيث وجه خطابه إلى مسؤولي المنظمة الأممية قائلا: "يجب أن تدعموا إيران التي تتحمل احتضان الملايين من اللاجئين".

المصدر: "إرنا"