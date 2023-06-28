رئيس بولندا يعزز حماية حدود بلاده مع بيلاروس على خلفية وصول مجموعة "فاغنر"

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، من كييف أن بولندا مستعدة لتعزيز حماية حدودها مع بيلاروس على خلفية وصول مقاتلي مجموعة "فاغنر" إلى هناك.

وقال دودا ردا على سؤال عما إذا كان قلقا من مجموعة "فاغنر" بعد إعادة انتشارها في بيلاروس: "تعرضت الحدود البولندية البيلاروسية لهجوم مختلط خلال العامين الماضيين. لذلك، فهي محصنة بشكل قوي مقارنة بما كانت عليه من قبل. وتتم حماية هذه الحدود من قبل قوات كبيرة. ويوجد على معظم الحدود حواجز مادية وإلكترونية".

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وأضاف: "هذه هي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونحن نحميها بشكل جيد. بالطبع، إذا كانت هناك حاجة، فسيتم تعزيزها".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاغنر" العسكرية استولت في ليلة 24 يونيو، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة روستوف الروسية، بعد أن زعم مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، بأن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات "فاغنر"، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية بالكامل.

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، محادثات مع بريغوجين، وتوصل لاتفاق معه يقضي بوقف التصعيد، ومغادرة الأراضي الروسية إلى بيلاروس، مقابل غلق القضية الجنائية.

المصدر: نوفوستي