قديروف يلتقط صورة سيلفي مع بوتين بمناسبة العيد ويقول: بوتين يكن للمسلمين احتراما شديدا (صورة)

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية صورة سيلفي تجمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهنئا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأرفق قديروف الصورة بتعليق، قال فيه: "رئيسنا فلاديمير بوتين يكن لمسلمي بلدنا الكبير والعظيم والمترابط احتراما شديدا. خلال اجتماعنا أمس، قمت بتقديم تقرير عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان. كما بحثنا الخطط والإنجازات".

وأضاف: "في نهاية اللقاء طلب مني بوتين أن أنقل خالص التهاني إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأنقل لهم تمنياته بالسعادة والسلام والازدهار!، كما طلب أن أنقل تهانيه للجنود العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتمنى التوفيق للشباب الشجعان، والسرعة في إنجاز مهامهم".

وتابع: "إنه لمن دواعي سروري أن أنجز هذه المهمة المشرفة وأنضم إلى تمنيات بوتين! عيد سعيد! أتمنى أن يملأ عيد الأضحى قلوب جميع المؤمنين بالسعادة والسلام!".

المصدر: RT