الخارجية الإسرائيلية توصي نتنياهو بزيارة كييف وتقول: إسرائيل تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا

أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة كييف، وقالت إنها منذ بداية الصراع تدين تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وأوضح مدير قسم أوراسيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال فوكس، خلال جلسات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أن الوزارة توصي نتنياهو بزيارة كييف، وفي ذات الوقت تدرك أهمية الحوار مع روسيا لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الخارجية إنها أوصت نتنياهو بزيارة كييف "مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحوار مع روسيا قبل الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات أمنية".

وأشار إلى أنه "منذ الأيام الأولى للصراع في أوكرانيا تدين إسرائيل تصرفات روسيا وتعبر عن التزامها بالحفاظ على سلامة أوكرانيا".

وشدد فوكس على دعم إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة والبيانات الصادرة عنها، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر فبراير الماضي.

وتطرق إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف العام الجاري، حيث أصدر أمرا بإعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية لدى كييف، مشيرا إلى ضرورة قيام نتنياهو بزيارة مشابهة لكييف.

وأكد أنه فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، يتوجب على إسرائيل أن تتذكر أن لديها مثل أي دولة أخرى، مجموعة واسعة من الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي.

وخلص فوكس إلى أن "الواقع معقد، وموقف الحكومة يفيد بأن مساحة الحوار البناء مع الروس ذات أهمية كبيرة".

المصدر: نوفوستي