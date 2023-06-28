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زاخاروفا: لوكاشينكو يمكن أن يساهم بتحقيق السلام في أوكرانيا حال رغبت كييف بذلك

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زاخاروفا: لوكاشينكو يمكن أن يساهم بتحقيق السلام في أوكرانيا حال رغبت كييف بذلك
Globallookpress Kremlin Pool
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في تحقيق اتفاقات سلام في أوكرانيا، إذا أرادت كييف ذلك.

وقالت زاخاروفا: "لوكاشينكو يمكنه أن يقدم مساهمة كبيرة في تحقيق اتفاقات سلام، لكن إذا أراد نظام كييف ذلك، الذي في الواقع لا يريد ذلك".

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وأشارت إلى أن رئيس بيلاروس "رجل دولة بارز، وسياسي ماهر ودبلوماسي. شخص قادر على حل المشكلات المعقدة والمهام غير البسيطة بسرعة".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاغنر" العسكرية استولت في ليلة 24 يونيو، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة روستوف الروسية، بعد أن زعم مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، بأن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات "فاغنر"، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية بالكامل.

وفي وقت لاحق، أجرى لوكاشينكو، محادثات مع بريغوجين، وتوصل لاتفاق معه يقضي بوقف التصعيد، ومغادرة الأراضي الروسية إلى بيلاروس، مقابل غلق القضية الجنائية.

المصدر: نوفوستي

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