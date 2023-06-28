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تحرك رسمي روسي بعد ترخيص السويد إحراق القرآن

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تحرك رسمي روسي بعد ترخيص السويد إحراق القرآن
Globallookpress
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وجه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة بيان يدين ممارسات السلطات السويدية، التي رخصت احتجاجا يتخلله حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.

وقال فولودين خلال الجلسة العامة: "نقترح على لجنة مجلس "الدوما" المختصة صياغة مشروع بيان نعرب من خلاله وأعتقد أنكم ستتفقون معي في ذلك، عن إدانتنا لسلطات ستوكهولم والسويد، التي أعطت الإذن لحرق المصحف بالقرب من المسجد".

وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم تظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: سبوتنيك

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