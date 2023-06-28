الكشف عن هوية الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسية (صورة)

كشفت وسائل الإعلام عن هوية الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسية بدعوى عدم امتثاله لأوامرها، وقالت إنه من أصول عربية وعمره 17 عاما.

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الشاب يدعى نائل م. وهو فرنسي من أصول جزائرية، مبينة أن الشاب الذي يعمل كسائق توصيل قتل برصاص الشرطة بعد أن أوقفه ضابط لانتهاكه قوانين المرور حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم أمس الثلاثاء.

وشاركت والدة نائل، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، صورة لابنها مع عبارة: "حب حياتي"، وقالت: "فقدت طفلا في السابعة عشر من عمره، أخذوا طفلي بعيدا عني. كان لا يزال طفلا، كان بحاجة إلى أمه".

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بدورها، قالت جدته: "لن أسامحهم أبدا. مات حفيدي، قتلوا حفيدي".

وأكد ممثلو الادعاء أن الضابط المسؤول عن إطلاق النار، الذي لم يذكر اسمه، يخضع للتحقيق بتهمة "القتل العمد".

وقد ادعى رجال الشرطة أن نائل كان يقود السيارة بطريقة متهورة. وبدوره، قال ياسين بوزرو، محامي عائلة الشاب، إن الفيديو "يظهر بوضوح شرطي يقتل شابا بدم بارد".

وأكد أن الأسرة تقدمت بشكوى واتهمت الشرطة بـ "الكذب" بعد أن زعموا في البداية أن السيارة حاولت دهس الشرطيين.

المصدر: The Sun