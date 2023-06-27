وفاة امرأة وإصابة اثنتين جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك (فيديو)

ذكرت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف والتنسيق، أن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية، أسفر عن وفاة امرأة وإصابة اثنتين بحي بيتروفسكي، وأضرار في مصنع الفحم.

وأوضحت البعثة: "خلال قصف القوات الأوكرانية اليوم لحي بيتروفسكي في مدينة دونيتسك، هناك بيانات أولية عن وفاة امرأة وإصابة اثنتين، كما تضررت المباني السكنية الخاصة أيضا".

كما ذكرت أيضا أن مصنع بتروفسكي للفحم لحقت به أضرار نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

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المصدر: "إزفيستيا"