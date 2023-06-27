الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلن البنتاغون عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

ويشار في بيان للبنتاغون، يوم الثلاثاء، إلى أن الحزمة الجديدة ستضم "الأسلحة الرئيسية الضرورية لدعم عمليات الهجوم المضاد الأوكراني، وتعزيز الدفاعات الجوية"، وكذلك ذخيرة ومدرعات إضافية.

وستشمل الحزمة الجديدة صواريخ إضافية لأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي وراجمات صواريخ HIMARS، وصواريخ "ستينغر" مضادة للطيران.

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وتعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بـ 30 عربة مدرعة من نوع "برادلي"، و25 عربة من نوع "سترايكر" وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات والذخيرة للمدفعية والطائرات والأسلحة النارية وأجهزة كشف الحرارة وغيرها من المعدات وقطع الغيار.

يذكر أن الولايات المتحدة أكبر مقدمي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لكييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، أكثر من 30 مليار دولار.

المصدر: وكالات