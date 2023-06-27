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بوليانسكي: وكالات الاستخبارات الأمريكية تعرض علانية التعاون على الدبلوماسيين الروس في الأمم المتحدة

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بوليانسكي: وكالات الاستخبارات الأمريكية تعرض علانية التعاون على الدبلوماسيين الروس في الأمم المتحدة
Sputnik
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قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن عملاء المخابرات الأمريكية يقتربون من موظفي البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الشوارع ويعرضون التعاون.

أعلن عن ذلك نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم الثلاثاء، في مقابلة مع الصحفيين حيث قال: "كلنا نتعرض باستمرار للاستفزازات".

كما أوضح: "إننا نتحدث عن مواد على الإنترنت، وأشخاص يقتربون من البعثة في الشارع".

وأكد بوليانسكي أن" هذه المحاولات عقيمة، ولا أعرف ما الذي يعتمدون عليه... هذا انتهاك للممارسات الدبلوماسية والبروتوكول".

وشدد بوليانسكي: "نشير لزملائنا الأمريكيين ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة أن هذا غير مقبول على الإطلاق".

كما قالت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، في اجتماع للجنة العلاقات مع الدولة المضيفة، يوم الاثنين، إن "أجهزة المخابرات الأمريكية تمارس ضغوطا نفسية على موظفي البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمة العالمية".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة تواصل تطبيق مجموعة كاملة من الإجراءات والقيود التي تهدف إلى الحد من فعالية التفاعل بين الدبلوماسيين الروس والأمم المتحدة، على وجه الخصوص، تم تكثيف نهج التوظيف للخدمات الخاصة المحلية".

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المصدر: تاس 

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