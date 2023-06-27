دراسة صادمة: الجوع أصبح الوضع السائد لملايين الأشخاص في بريطانيا!

أصبح الجوع "الوضع الطبيعي الجديد" لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة، بحسب دراسة لمعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس صدرت اليوم الثلاثاء.

وقالت ميليسا ليتش، مديرة معهد دراسات التنمية، في بيان إنه "من المثير للقلق أن يعاني 14 بالمئة من سكّان المملكة المتحدة من الفقر الغذائي. إن الوصول إلى الطعام في المملكة المتحدة غير عادل بشكل كبير".

وفي المملكة المتحدة ارتفع عدد بنوك الطعام التي تقدم وجبات غذائية مجانية للمحتاجين من أقل من 100 بنك قبل عشر سنوات إلى أكثر من ألفي بنك في عام 2021، مع معاناة 9.7 مليون شخص من فقر غذائي في سبتمبر 2022، بحسب الدراسة.

وأوضحت مديرة المعهد أنه "على مدى العقد الماضي، تدخلت الجمعيات الخيرية لسد تقصير الدولة، لكن هذه الطريقة غير عملية أو مستدامة لمعالجة انتشار الجوع المتزايد".

ويأتي نشر هذه الدراسة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية بشكل غير مسبوق، فقد تجاوزت نسبة الارتفاع 18 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، على الرغم من تباطؤ طفيف.

وبعد تعرضهم لأزمة معيشية شديدة في الحياة، مع استقرار التضخم عند 8.7 بالمئة الشهر الماضي، بات البريطانيون يشترون الآن كميات أقل من الطعام، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"